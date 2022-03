Vida Urbana Ainda sem data para funcionamento normal, trecho da BR-226 continua interditado Conforme uma empresa terceirizada que presta serviços para o Dnit, a previsão é que um desvio alternativo seja liberado na quinta-feira, 24, para que os motoristas possam trafegar com segurança

Ainda está interditado o trecho da BR-226 que causou a morte do motorista Igor Pereira de Oliveira depois que o carro que dirigia capotar. Essa é a segunda semana que a rodovia segue interditada devido ao rompimento causado pelas fortes chuvas. As obras para a recuperação do local iniciaram na última sexta-feira, 18. O trecho danificado fica no km 26 ...