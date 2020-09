Redação Jornal do Tocantins

Agropecuarista e construtor paulista radicado no Tocantins desde 1988, ano da criação do Tocantins, Marcelo Machado Vampré faleceu na madrugada de 7 de setembro, em Paraíso do Tocantins, aos 72 anos.

Nascido na capital de São Paulo, Marcelo é membro da prestigiada família Vampré, da qual se destacaram nacionalmente importantes médicos e juristas.

Em Paraíso, era conhecido como uma pessoa de sorriso fácil, que demonstrava bondade e gentileza com todos, especialmente os mais humildes.

Deixa a esposa, Beatriz Antunes Vampré, com quem foi casado por 45 anos, e cinco filhos, Marília, Marcelo, Danton, Spencer e Marina.