O agropecuarista gaúcho radicado em Cristalândia Ennio Painkow faleceu aos 81 anos neste sábado, 19, após sofrer um infarto em sua residência, por volta do meio-dia. Ennio foi o primeiro gaúcho a chegar na região de Cristalândia e Lagoa da Confusão, no noroeste da região que hoje é o sudoeste do Tocantins. Natural de Três Passos (RS) ele chegou na região, na companhia de dois outros gaúchos. Era, até este sábado, o único ainda vivo do trio.

Famoso na região por ser um exímio conhecedor da flora e da fauna regional, além de pescador tradicional - sem usar varas ou molinetes-, Ennio Painkow também atuou como empresário de oficina de máquinas pesadas e como churrasqueiro. Em sua trajetória, também vendeu melancia e também foi comerciante.

Pai da médica Janice Painkow, ex-presidente do SIMED-TO e atual diretora financeira do Sindicato, da jornalista e assessora do Conselho Regional de Medicina (CRM-TO) Aurielly Painkow, Ennio deixa também a esposa, a professora da rede estadual Aurimar, os filhos Jairo, construtor, Enilson, motorista, e a secretária executiva, Aurienia.

O Sindicato dos Médicos emitiu nota lamentando o falecimento do genitor da diretora e ex-presidente e rogando a Deus que “traga conforto aos amigos e familiares neste momento de grande consternação e dor”.

O agropecuarista será enterrado no cemitério local neste domingo, 20.