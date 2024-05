Vida Urbana Agressão a adolescente em escola pública de Itacajá será investigada pelo Ministério Público Segundo o órgão, a Promotoria de Justiça agendou uma reunião para 15 de maio com a presença do gestor da escola e do superintendente regional de educação de Pedro Afonso

O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) instaurou procedimento para apurar as condutas dos jovens e da escola estadual, em que um estudante sofreu bullying e foi agredido na sala de aula em Itacajá. De acordo com o órgão, a promotora de Justiça Jeniffer Medrado Ribeiro Siqueira agendou uma reunião para o dia 15 de maio, às 14h30. A apuraç...