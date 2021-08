Neste domingo, 1° de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que houve a confirmação de 176 novos casos de Covid-19 e mais 11 mortes.

Os dados constam no boletim epidemiológico de número 504, e do total de novos infectados, 9 nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema pelos municípios no último sábado, 31.

Com as novas confirmações, a SES informa que o Tocantins registra um total de 625.854 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 210.346 casos confirmados da doença. Destes pacientes 196.042 estão recuperados e 10.781 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 3.523 óbitos. Além disso, 285 pessoas estão internadas por complicações da doença.

Entre as confirmações de óbitos está uma mulher de 19 anos, puérpera, que residia em Santa Maria do Tocantins. Ela morreu no dia 15 de maio deste ano no Hospital Geral de Palmas, mas a causa da morte foi confirmada neste boletim.

DETALHES DOS NOVOS ÓBITOS

1. Homem, 75 anos, residente em Goiatins. Comorbidades: doença cardíaca crônica. Óbito em 11/07/21 no Hospital Regional de Araguaína.

2. Homem, 63 anos, residente em Fátima. Comorbidades: não relatada. Óbito em 15/05/21 no Hospital Geral de Palmas.

3. Homem, 87 anos, residente em Goiatins. Comorbidades: hipertensão. Óbito em 02/03/21 no Hospital de Goiatins.

4. Mulher, 42 anos, residente em Palmeirópolis. Comorbidades: pancreatite. Óbito em 09/05/21 no Hospital Regional de Gurupi.

5. Mulher, 74 anos, residente em Pequizeiro. Comorbidades: hipertensão e diabetes. Óbito em 26/06/21 no domicílio.

6. Homem, 53 anos, residente em Sampaio. Comorbidades: não relatada. Óbito em 13/05/21 no Instituto Sinai.

7. Mulher, 78 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: não relatada. Óbito em 27/03/21 no Hospital Unimed Gurupi.

8. Mulher, 49 anos, residente em Fátima. Comorbidades: imunossupressão. Óbito em 25/04/21 no Hospital Regional de Gurupi.

9. Homem, 74 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: doença cardíaca crônica e diabetes. Óbito em 11/04/21 no Hospital Regional de Gurupi.

10. Mulher, 19 anos, residente em Santa Maria do Tocantins. Fator de risco: puérpera. Óbito em 15/05/21 no Hospital Geral de Palmas.

11. Mulher, 65 anos, residente em Campos Lindos. Comorbidades: doença pulmonar obstrutiva crônica. Fator de risco: tabagismo. Óbito em 20/06/21 na Unidade Básica de Saúde de Campos Lindos