Vida Urbana Ageto vira alvo de ação no Ministério Público por falta de manutenção na TO-080 em Luzimangues Órgão aponta trechos com irregularidades há anos, lombadas sem sinalização e asfalto sem manutenção e pede que justiça determine reparos e corredor para animais

A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) virou alvo de uma ação civil pública do Ministério Público do Tocantins (MPTO), por falta de soluções, durante anos, para irregularidades constatadas na TO-080, no distrito de Luzimangues, Porto Nacional(TO). Na ação, o promotor de justiça da 7ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional, Luiz Antônio Franci...