Vida Urbana Agente penal que matou policial do Pará e atirou em quatro pessoas em bar é denunciado Crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano em Augustinópolis; policial militar chegou a ser socorrido, mas as lesões causadas pela arma de fogo, e que resultaram na morte da vítima

O agente penal Leonildo Sousa Cruz, 28 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) pela morte de um policial e tentativa de homicídio de mais quatro pessoas, no dia 10 de abril deste ano, em um bar na cidade de Augustinópolis, 620 km de Palmas. Segundo a 1° Promotoria de Justiça de Augustinópolis, como consta no inquérito polici...