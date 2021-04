Vida Urbana Agendamento da castração de cães e gatos em Palmas é adiado para a próxima terça-feira, 6 UVCZ orienta que qualquer dúvida da população sobre realização do agendamento ou relacionadas a castração o usuário pode entrar em contato com o telefone (63) 3212-7916

A Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) informa que o agendamento para castrações de cães e gatos previsto, que estava previsto para ser iniciado nesta segunda-feira, 5, foi adiado para terça, 6, a partir das 8 horas. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SES), o motivo do adiamento se deu por uma falha no sistema online de dados de agenda...