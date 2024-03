A Agência de Fomento do Tocantins divulgou os nomes dos aprovados e o cadastro reserva do concurso público para nível médio e superior. Foram ofertadas 48 vagas com salários de até R$ 2,7 mil. Os candidatos nomeados têm um prazo de 30 dias para tomar posse, a partir da publicação do resultado final.

A lista de aprovados e cadastro reserva está disponível no Diário Oficial do Estado do dia 12 de março e no site da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), que foi a banca responsável pela organização do concurso.

Veja a lista de aprovados aqui

Os aprovados para cargos de nível médico terão uma jornada de trabalho de 30h semanais e salário de R$ 2 mil. Já os cargos de nível superior possuem jornada de 25h e 30h semanais com salário de R$ 2,7 mil. Além da remuneração, os servidores devem receber também benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Conforme o edital, os candidatos que não tomarem posse no período estabelecido terá a nomeação anulada.

O concurso terá validade de dois anos a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos pela Agência de Fomento.

Os cargos de nível superior foram para analista jurídico, analista contábil, analista em comunicação, analista de sistemas, analista de TI, analista de gestão de pessoas, analista de fomento, analista de avaliação e analista de crédito. Para nível médio, os nomeados foram para os cargos de técnico de fomento e motorista.