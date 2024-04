Vida Urbana Agência de Fomento convoca para nomeação aprovados no concurso público Nesta etapa, foram chamados os candidatos para os cargos de analista de sistemas, técnicos em Fomento e motorista

A Agência de Fomento do Tocantins divulgou a nomeação e convocação dos candidatos no 1º concurso público da autarquia. Os nomes estão publicados no Diário Oficial do Estado nº 6556, de terça-feira (23). Acesse aqui para conferir a lista completa. Nesta etapa foram chamados os seguintes profissionais: analista de sistema, técnicos em Fomento e motorista. ...