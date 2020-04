Vida Urbana Aeronave que desapareceu após decolagem em Dianópolis é encontrada em Brejinho de Nazaré De acordo com a PM, testemunhas informaram que chovia muito na região e que ouviram um estrondo na zona rural entre Brejinho e Santa Rita

Um avião agrícola que saiu de Dianópolis com direção ao município de Lagoa da Confusão nunca havia chegado ao destino até o início da noite deste domingo, 19. Após buscas da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada no município de Brejinho de Nazaré. De acordo com a PM, testemunhas disseram que chovia muito na região, e que ouviram um for...