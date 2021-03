Vida Urbana Advogado morre após batida de carro na TO-080 Carro conduzido por Fábio Sardinha bateu em caminhão na madruga deste domingo, 7

Uma colisão entre um carro de passeio um caminhão na TO-080, entre Palmas e Paraíso do Tocantins, na madruga deste domingo, 7, matou o advogado Fábio Sardinha Wanderley. De acordo com o G1 Tocantins, os Bombeiros informaram que chegaram ao local e encontraram o advogado já sem vida. Os militares retiraram o corpo do advogado e o encaminharam para o Instituo Médico...