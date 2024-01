Vida Urbana Advogada e cliente são mortos a tiros após deixarem delegacia Minutos antes, a advogada havia publicado em seu perfil no Instagram um story (post temporário) acompanhando seu cliente e localizando a delegacia, segundo a polícia do Rio Grande do Norte

A advogada Brenda dos Santos Oliveira, 26, e seu cliente Janielson Nunes de Lima, 25, foram assassinados nesta terça (30) após deixarem a delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. O município de 22.177 habitantes fica no agreste do estado, a cerca de 75 km de Natal. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, a dupla estava no car...