Vida Urbana Adolescentes e adultos podem se vacinar na Agrotins; veja imunizantes disponíveis As equipes da Secretaria Municipal da Saúde disponibilizarão sete tipos de vacinas de rotina até o dia 17 de maio

A 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) recebe pontos de vacinação para os visitantes do evento voltado ao agronegócio. Os imunizantes são para adolescentes e adultos. De acordo com a Prefeitura de Palmas, as equipes da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) estão no evento, disponibilizando sete tipos de vacinas de rotina. O evento come...