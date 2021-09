Vida Urbana Adolescentes de 16 e 17 anos sem comorbidade podem agendar vacinação em Palmas Capital também aplica dose de reforço para idosos com mais de 70 anos

O agendamento da vacinação contra a Covid-19 está aberto neste domingo, 12, para adolescentes de 16 e 17 anos sem comorbidades em 21 unidades de saúde de Palmas. Para agendar, acesse aqui. O adolescente deve comparecer ao local de vacinação com o responsável, com documentos pessoais (RG, CPF), cartão de vacina, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de...