Vida Urbana Adolescentes de 16 e 17 anos são incentivados pela Unicef a tirar o título de eleitor Prazo para tirar título de eleitor termina nesta quarta-feira (8)

Com o término do prazo para tirar título de eleitor nesta quarta-feira (8), o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alerta sobre a importância do voto entre os jovens de 16 e 17 anos nas eleições municipais. Segundo dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil reverteu a tendência de queda no cadastro eleito...