Vida Urbana Adolescente suspeito de roubar estabelecimento comercial é apreendido no Aureny III Menor que estava em um bar quando detido confessou o crime

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de ter roubado um estabelecimento comercial no setor Aureny III, em Palmas. A detenção do menor ocorreu nesta terça-feira, 12, e os militares encontraram com o apreendido um aparelho celular roubado na ação e um simulacro de arma de fogo. Conforme a PM, os militares com a ajuda das imagens do sistema de seg...