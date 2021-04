Vida Urbana Adolescente suspeito de roubar celular em praça pública é apreendido neste domingo em Filadélfia Diante da reação da vítima, o menor tentou fugir, porém foi detido por populares que estavam no local

Um adolescente, de 17 anos de idade, foi apreendido na noite deste domingo, 4, em Filadélfia, 457 km de Palmas, norte do Tocantins, por suspeita de roubo. De acordo com a Polícia Militar (PM), junto com o menor, também foi ocalizado um aparelho celular. A polícia relatou que após denúncia via 190, os militares se deslocaram ao endereço informado, onde a víti...