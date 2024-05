Vida Urbana Adolescente sofre traumatismo craniano após acidente entre moto e carro Batida aconteceu na TO-404, próximo ao Povoado 16, no município de Augustinópolis. Motociclista também ficou ferido

Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas gravemente feridas. A batida aconteceu na manhã de quinta-feira (30) na TO-404, próximo ao Povoado 16, no município de Augustinópolis, extremo norte do estado. As vítimas são um motociclista de 31 anos e um adolescente de 16, que estava na garupa do veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiro...