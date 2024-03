Vida Urbana Adolescente morre ao ser atingido por raio enquanto fazia farinha na zona rural de Aragominas Familiares disseram à polícia que o raio caiu a uma distância de aproximadamente 10 metros do local e atingiu a antena de internet e a rede elétrica da casa principal

Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um raio enquanto fazia farinha no povoado Reunidas, zona rural do município de Aragominas, região norte do estado. O acidente ocorreu na segunda-feira (18), por volta das 19h05. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, estavam alguns familiares e o médico plantonista. A mãe da vítima inform...