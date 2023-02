Redação Jornal do Tocantins

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos de Araguaína (DRR) cumpriram dois mandados de prisão e um de apreensão, durante a operação Casa Nostra, contra suspeitos de cometerem uma série de roubos em Araguaína, com uso de arma de fogo.

No início da manhã, policiais prenderam um jovem de 22 enquanto ele circulava por setores de Araguaína. O rapaz tem passagem por roubo e homicídio, e tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Após ouvido, os agentes encaminharam o suspeito para a Unidade Penal de Araguaína.

De acordo com o delegado-chefe da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), Felipe Crivelaro, o homem é considerado de alta periculosidade, além de ser apontado como um assaltante em série. A investigação ocorria há meses pela unidade especializada pela prática de roubos no município.

Na sequência, os policiais apreenderam um adolescente de 15 anos, suspeito de cometer vários atos infracionais de roubo, também com o uso de arma de fogo, no mesmo município.

Com o apoio de agentes da Polícia Civil de Goiás, a operação teve mandado cumprido contra um homem de 28 anos, preso em Goiânia pela prática do crime de violência doméstica. Ele é suspeito de cometer vários roubos à mão armada em Araguaína, juntamente com um comparsa, preso em novembro de 2022.

O último mandado cumprido durante a operação, teve como alvo um homem de 27 anos, por crimes praticados em setembro de 2022. Ele também é investigado por vários crimes contra patrimônio também em Araguaína, no final do ano passado.