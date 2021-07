Vida Urbana Adolescente e homem morrem vítimas de afogamento no norte do Estado; TO têm 38 afogamentos em 2021 Em Araguaína, um menino de 14 anos, e em Araguanã, um homem de 40 anos

Erick Pereira de Souza, um adolescente de 14 anos morreu, neste domingo, 18, afogado durante lazer no Lago da Pequena Central Hidrelétrica (PCH), no Rio Lontra, que passa pelo Setor Lago Sul, em Araguaína, norte do Estado, neste domingo, 18. O Tocantins já conta com 38 afogamentos somente neste ano, duas neste mês. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Erick estava...