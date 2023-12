Vida Urbana Adolescente e comparsa são detidos suspeitos de tentar matar idoso em roubo de celular Guardas municipais de Araguaína localizam dupla e apreende celulares e arma artesanal usada no assalto

Um idoso de 81 anos, morador do setor Noroeste, em Araguaína, escapou da morte porque um dos assaltantes que o atacaram na porta de casa para roubar seu celular errou o tiro disparado com uma arma artesanal. A bala, calibre 22, acabou atingindo a cadeira onde o idoso estava sentado e a dupla fugiu. Conforme o idoso relatou aos policiais, ele estava com o portão aberto...