Redação Jornal do Tocantins

Um adolescente, de 17 anos, acabou preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo. A apreensão aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 12, na Avenida Paranaíba, em Goiatins, região nordeste do estado.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na região central do município, a equipe recebeu uma denúncia de que um adolescente ameaçava pessoas com uma arma de fogo no meio da rua.

Quando os militares chegaram no local da ocorrência, o suspeito tentou fugir, mas acabou detido. Ele portava uma espingarda Rossi, de pressão remodelada para calibre ponto 22.

O adolescente e a arma apreendida foram apresentados na Delegacia de Polícia de Araguaína.