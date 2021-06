Vida Urbana Adolescente de 17 anos é morto alvejado com cinco disparos na região da Feirinha em Araguaína Dois homens teriam chegado em uma moto e disparado contra a vítima, segundo relato de testemunhas à PM

Um adolescente de 17 anos morreu ao ser alvejado por disparos de arma de fogo nesta quarta-feira, 16, em Araguaína. O caso ocorreu por volta das 11 horas na região da Feirinha. Conforme a Polícia Militar (PM), acionada para o caso, quando chegou no local encontrou a vítima caída ao solo atingida por cinco disparos, sendo dois nas costas, um no rosto, um no ...