Vida Urbana Adolescente de 17 anos é morta com golpe de faca na porta de casa e suspeito é preso em Gurupi Suspeito foi reconhecido por testemunhas e confessou o assassinato

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueada na porta de casa na manhã desta terça-feira, 6, em Gurupi. O suspeito do crime, um homem de 35 anos, foi preso momentos depois do assassinato pela Polícia Militar. A PM informou que recebeu a informação que o homem havia golpeado a menor com uma faca no meio da rua. Ao chegar no endereço encontraram a víti...