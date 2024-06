Vida Urbana Adolescente de 15 anos é sequestrada pelo namorado e agredida por dois dias até conseguir fugir Caso foi registrado em Nova Rosalândia, na região central do Tocantins. Suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar após sequestrar a namorada de 15 anos e mantê-la presa por dois dias. A jovem aproveitou um descuido do suspeito, fugiu e chamou a PM. Ela foi encontrada com várias escoriações pelo corpo. O caso foi registrado em Nova Rosalândia, na região central do estado, neste domingo (2). O nome do suspeito não foi divulgado. Ele va...