Vida Urbana Adolescente de 15 anos é baleada após apontar faca para equipe policial durante surto psicótico Caso aconteceu em Araguaína e segundo a PM, ela foi socorrida e passou por cirurgia no Hospital Regional da cidade.

Uma adolescente de 15 anos que estava em surto psicótico na madrugada deste sábado (20), foi contida após ser baleada por policiais militares e precisou passar por cirurgia. O caso aconteceu em Araguaína, no norte do estado. Ela teria ameaçado a equipe e pessoas que estavam no local com uma faca. De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais foram ch...