Vida Urbana Adolescente de 13 anos morre após levar um mata-leão no RS Ex-namorado da vítima, um jovem de 15 anos, é suspeito de ter cometido o crime, segundo a Polícia Civil

Uma adolescente de 13 anos morreu depois de ter levado um golpe conhecido como mata-leão em Xangri-Lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira (9). O ex-namorado da vítima, um jovem de 15 anos, é suspeito de ter cometido o crime, segundo a Polícia Civil e a Brigada Militar. Ele foi apreendido e teve a internação pedida pela polícia. Leia também: - ...