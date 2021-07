Vida Urbana Adolescente com deficiência entra para grupo prioritário de vacinação Alteração na lei foi publicada nesta sexta-feira (30) no Diário Oficial da União

O Governo Federal incluiu definitivamente gestantes, puérperas e lactantes, com ou sem comorbidade, no grupo prioritário de imunização contra a covid-19. A alteração na Lei 14.124, que trata do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação foi publicada Diário Oficial da União desta sexta-feira (30). Pela norma, crianças e os adolescentes com defici...