Vida Urbana Adolescente é apreendido por suspeita de matar servidor da UFT de Miracema Jovem teria confessado à Polícia Civil que matou Cícero Valdier Pereira com três pauladas na cabeça e roubou R$ 130 e seu carro

A Polícia Civil concluiu a investigação de um crime de latrocínio que ocorreu no município de Miracema do Tocantins. O servidor público federal Cícero Valdier Pereira, de 55 anos, foi assassinado e seu corpo foi encontrado na última terça-feira, 18, em sua fazenda, na zona rural da cidade. O suspeito de ter cometido o crime é um adolescente de 16 anos, que teria sido c...