Vida Urbana Adolescente é apreendido em Gurupi após furtar e enterrar celular no quintal de uma casa Conforme a PM, após solicitações de um vizinho informando que havia uma pessoa escondida em sua residência, os policiais encontraram o adolescente, de 16 anos, o qual confessou o furto do celular e informou o local onde havia deixado o aparelho

Um adolescente, 16 anos, foi apreendido nesta quarta-feira, 19, após furtar um aparelho de celular na Vila São José, em Gurupi, sul do Estado. De acordo com a polícia, os militares foram acionados, via 190, para registrar a ocorrência de furto e no local e após levantamento dos dados e de posse de todas as características do suspeito, realizaram patrulhamento e enco...