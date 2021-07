Vida Urbana Adolescente é apreendido após confessar furto de euros, dólares e reais em Palmas Apreensão ocorreu quando menor estava em região rural

Cédulas de reais, dólares e euros foram encontradas com adolescente apreendido na zona rural de Palmas. A ação da Polícia Militar ocorreu nesta terça-feira, 27, no nos setores de chácaras do Km 14 da TO- 010, próximo ao bar do Marconi, em Palmas. Conforme a PM, o menor tinha furtado o dinheiro de moeda estrangeira no último domingo. Ao ser abordado, o adol...