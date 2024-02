O Tribunal do Júri condenou os réus identificados pelas iniciais R.R.B e J.P.S a 12 anos de prisão pela morte de Izaqueu Rodrigues Alves. A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) na quinta-feira, 1°.

O homicídio ocorreu em dezembro de 2022, em uma praça no centro de Palmeirópolis, sul do estado. De acordo com as investigações, a vítima foi perseguida pelos dois acusados, que a atacaram sem chances de reação. R.R.B segurou Izaqueu, enquanto J.P.S desferiu 10 golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima. A vítima veio a óbito no local.

O julgamento ocorreu na quarta-feira, 31, o promotor de justiça Rogério Rodrigo Ferreira Mota, relatou na denúncia que o crime teria um motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima. As denúncias foram acatadas pela justiça.

O órgão ministerial ressalta que estuda recorrer da decisão judicial para eventual aumento da pena.