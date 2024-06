Vida Urbana Acusados de explodir bombas em fazenda são condenados a 25 anos de prisão por associação criminosa Segundo a denúncia realizada pelo Ministério Público os réus haviam sido contratados por uma empresa privada para ocupar uma propriedade na zona rural da cidade para que supostos lavradores deixassem a terra

Quatro funcionários de uma empresa goiana de segurança privada, acusados de atirar e explodir bombas em fazenda de Almas, região do sudeste do estado, são condenados a 25 anos de prisão por assosciação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), os réus teriam sido contratados para ocupar uma propriedade na zon...