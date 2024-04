Vida Urbana Acusados de esquartejar e queimar corpo de homem em milharal vão a júri popular Julgamento vai ocorrer na segunda-feira (1º), às 9h, no Fórum de Porto Nacional

Os réus Rodrigo Alves de Reis e Thiago Ribeiro dos Santos enfrentarão o júri popular na próxima segunda-feira (1º), às 9 horas, no Fórum de Porto Nacional acusados do assassinato de Douglas Ferreira Gomes, de 33 anos, ocorrido em Brejinho de Nazaré, região central do estado. A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), que ofereceu denúncia. De acordo...