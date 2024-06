Vida Urbana Acusados de assassinar jovem a tiros na região sul de Palmas vão a júri popular Kleberson Nogueira da Silva, de 21 anos, foi morto enquanto andava de bicicleta no Setor Irmã Dulce, no dia 26 de junho de 2023

Dois réus, que não tiveram os nomes divulgados, acusados do assassinato de Kleberson Nogueira da Silva, aos 21 anos, a tiros, no Setor Irmã Dulce, em Palmas, vão enfrentar o júri popular. A decisão é do Juiz da 1ª Vara Criminal de Palmas Cledson José Dias Nunes desta quinta-feira (6). De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o crime aconteceu na tar...