Vida Urbana Acusado de matar mulher a facadas enfrenta Júri Popular e família pede justiça De acordo com o Ministério Público, será defendida a tese de homicídio qualificado pela motivação fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio

O julgamento de José Rodrigues Lopes, acusado de matar a esposa Priscila Lopes Ferreira, de 32 anos, a facadas, teve início na manhã desta quinta-feira (21) no Fórum de Palmas. O crime ocorreu em 10 de março de 2023, no Jardim Aureny III, na região sul da capital. A investigação aponta que o crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes do acusado. O ...