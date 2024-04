Kalebe José Neres dos Santos, acusado de feminicídio contra a ex-namorada Emili Nunes Araújo em 2022, enfrenta, desde a manhã desta quinta-feira (18), júri popular em Palmas.

No dia 24 de outubro de 2022, Kalebe teria sequestrado Emili na porta de casa na quadra 706 Sul e levado para um matagal próximo a um condomínio no sul de Palmas. Lá, ele teria estuprado, assassinado a ex por asfixia e dado golpes de faca por ela não querer reatar o relacionamento. Kalebe teria deixado o corpo no lago de Palmas.

O caso chegou até as autoridades policiais por meio de uma ligação via 190, por volta das 21 horas, que o próprio autor fez. Ele teria confessado o crime e indicou onde estaria o corpo. Quando os policiais encontraram, perceberam sinais de estupro.

A defesa do acusado, feita pela advogada Ioná Bezerra, disse que Kalebe colaborou com a justiça pois “partiu dele a iniciativa de se entregar, confessou o crime e inclusive indicou a localização do corpo”.

“A defesa buscará no júri a correta aplicação da lei no caso concreto, para garantir que todos os fatos sejam devidamente considerados, na medida da sua culpabilidade”, finaliza a nota.