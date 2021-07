Vida Urbana Acusado de matar empresário na Palmas Brasil indica testemunhas para júri, ainda sem data Decisão que mandou Gilberto Limoeiro para Júri transitou em julgado e justiça já pode marcar julgamento

Ninguém recorreu da decisão do juiz Cledson José Dias Nunes que manda para julgameno pelo Tribunal do Júri o ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, o Júnior da Serra, 47 anos. Ele vai enfrentar um julgamento pelo júri popular pela acusação do Ministério Público do Tocantins (MPTO) de ter recebido R$ 25 ...