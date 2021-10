Vida Urbana Acusado de mandar matar empresário segue preso no Sul e polícia de SC pede transferência para o TO Polícia penal de Santa Catarina aponta 1.084 detentos para uma capacidade de 696 do complexo onde Bruno Cunha está recolhido e pede a indicação para onde ele será recambiado

Preso desde o dia 4 de outubro em cumprimento à ordem judicial da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, o empresário Bruno Teixeira da Cunha, 55 anos, segue custodiado no presídio masculino do CPVI (Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí), mas a polícia penal de Santa Catarina quer a transferência dele para o Tocantins. Essa é a intenção de um pedido feito pelo gerente d...