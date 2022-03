Vida Urbana Acusada por acidente que resultou na morte de Pedro Caldas é condenada por homicídio doloso Tribunal do Júri decidiu por condenação de Iolanda Fregonezi por 7 anos e 11 meses de regime semiaberto e mais seis meses por regime aberto por dirigir sem habilitação

Iolanda Costa Fregonezi, é condenada por homicídio doloso por 7 anos e 11 meses de regime semiaberto e mais seis meses por regime aberto por dirigir sem habilitação. A família do médico e triatleta Pedro Caldas deve recorrer. A sentença foi dada pelo Tribunal do Júri, na noite desta segunda-feira, 14. No início do mês, o juiz Cledson José Dias Nunes, titula...