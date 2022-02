O curso de Medicina é desejo de muitos estudantes no momento de escolher uma profissão. No entanto, cursar esta graduação numa universidade federal não é tarefa fácil e a missão de tirar uma nota suficiente para o nome constar na lista dos aprovados é um desafio constante no período de preparação do vestibular.

A palmense Anna Clara Porto de Oliveira Sousa, 18 anos, encarou toda essa dificuldade sem desânimo. O resultado de seu esforço veio em forma de 829,36 pontos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Com a nota, a estudante alcançou a primeira posição no curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Mas quem vê ponto, não enxerga os corres diários. Ana Clara conta que estudar em casa exigiu muito do seu emocional. O esforço teve que ser redobrado e transformou sua rotina. “O estudante precisa se esforçar para manter o foco nos estudos e a falta de contato com colegas é outra dificuldade. Mas eu louvo a Deus por todo apoio que recebi da minha família (meus pais e minha irmã) e dos professores do cursinho, o que foi fundamental para aliviar toda tensão e ansiedade”, comenta.

Sobre o processo de preparação, Ana Clara diz que estudou em um cursinho online em abril do ano passado. Ela dedicava em torno de seis horas por dia, além das aulas ao vivo. “Sempre quis fazer Medicina. Desde cedo eu tive muita certeza de que era o curso da minha vida”.

Agora com uma pontuação altíssima, a estudante diz que o sentimento é de alívio. “Estudar para Medicina é uma batalha árdua. Eu sinto muita alegria, mas acima de tudo muita gratidão a Deus que não me deixou desistir e me possibilitou viver essa conquista”.

A futura médica analisa o fato de ser uma mulher e conquistar a primeira vaga no curso mais disputado da Universidade Federal do Tocantins. Ana Clara pretende que sua história inspire outras meninas a lutarem pelos seus sonhos. “Acredito que minha história possa encorajar outras mulheres a acreditarem em seus sonhos e mostrar que, com perseverança e fé, é possível alcançá-los.”

Sisu

Através do SISU 2022 é possível conseguir a vaga desejada utilizando a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) obtida pelo aluno. Desta forma, os candidatos com as melhores notas poderão disputar as vagas disponíveis na UFT.

O sistema é utilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para selecionar estudantes para vagas em cursos superiores. No Tocantins, esta edição oferece 927 vagas para 49 cursos de graduação em sete cidades.