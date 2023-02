Vida Urbana Acordo entre motoristas e gestão evita paralisação de ônibus, diz sindicato Paralisação estava prevista para ocorrer nesta terça-feira por falta de pagamento de horas extras, ticket alimentação e falta de manutenção dos ônibus

Os motoristas do transporte coletivo da capital decidiram não paralisar nesta terça-feira, 28, após um acordo com a Prefeitura de Palmas. As principais pautas eram horas extras que não teriam sido pagas, ticket alimentação, salário que não veio com reajuste de 7%, além da manutenção dos ônibus (frota) e condições precárias de banheiros nas estações. O presidente do Sin...