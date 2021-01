Vida Urbana Acidentes deixam ao menos quatro mortos e sete feridos durante o final de semana no Tocantins Ocorrências atendidas pela PM, PRF e Bombeiros ocorreram em rodovias federais e estaduais

Uma série de acidentes de trânsito no final de semana deixou ao menos quatro mortos e sete pessoas feridas em rodovias estaduais e federais, como a TO-222, TO-070, TO-020 e na BR-153. As ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal ocorreram nas cidades de Araguaína, Aliança do Tocantins, Fátima, Palmas, Porto Nacional e...