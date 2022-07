Vida Urbana Acidentes de trânsito com mortes triplicam em Palmas em dois anos Avenida Teotônio Segurado responde por 23% das ocorrências, que passaram de 10 para 32; gestão aponta desrespeito à sinalização e excesso de velocidade como principais fatores e estuda mais radares e semáforos como medida

Nos primeiros cinco meses dos últimos dois anos, o número de mortes no trânsito em Palmas aumentaram 220%. É o que apontam os dados da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) fornecidos a pedido do JTo. De janeiro a maio de 2020 10 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito na capital. No mesmo período em 2021, o número cres...