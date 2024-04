Vida Urbana Acidente que matou influencer: motorista de carreta envolvida na batida é ouvido e liberado Acidente aconteceu na rodovia TO-255, perto de Ponte Alta do Tocantins. O caso será investigado pela 81ª Delegacia de Polícia Civil

O motorista da carreta envolvido no acidente que matou o influencer Lucian Rufo Brabosa, de 34 anos, se apresentou na delegacia para prestar depoimento. O acidente aconteceu na rodovia TO-255, a cinco quilômetros de distância de Ponte Alta do Tocantins. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o motorista foi ouvido na 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Porto Nacional, e liberado em seguida. A carreta e o c...