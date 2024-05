Vida Urbana Acidente na BR-230 deixa idoso em estado grave e outras duas pessoas feridas Acidente aconteceu em Araguatins, próximo à ponte que faz divisa do Tocantins com o Pará

Um idoso de 72 anos ficou em estado grave depois de ser atropelado por um motociclista na zona rural de Araguatins. Segundo a Polícia Militar (PM), as duas pessoas que estavam na moto também se feriram e foram hospitalizadas. O acidente aconteceu no trecho da rodovia BR-230, próximo à ponte que faz divisa do Tocantins com o Pará, na noite desta quarta-feira (15)....