Vida Urbana Acidente na BR-153 em Araguaína causa a morte de dois jovens Vítimas morreram ainda no local do acidente; corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal(IML) de Araguaína

Dois jovens identificados como Warle Barbosa da Silva, de 25 anos, e Wesley Pereira Ferreira, de 20 anos, morreram na madrugada deste domingo, 11, após sofrerem um acidente de motocicleta, no km 138, da BR-153, em Araguaína, norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta colidiu com a traseira de um caminhão, na BR-153. Segundo...