Vida Urbana Acidente mata duas pessoas na BR-153 e suspeito foge sem prestar socorros Segundo a policia, condutor ainda arrastou a moto em que estavam as vítimas por 200m em tentativa de fuga

Após um carro colidir em uma motocicleta, um casal morreu na manhã desta segunda-feira, 7, na BR-153, no perímetro urbano de Araguaína, norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do carro fugiu sem prestar socorros às vítimas. Ainda conforme a corporação, a motocicleta ficou presa na frente do carro e mesmo com o estrago, ...